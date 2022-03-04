دول مجلس القطب الشمالي تعلن اتخاذ عدة إجراءات ضد روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدانت دول مجلس القطب الشمالي، الخميس، الهجوم الروسي "غير المبرر" على أوكرانيا.

وأصدرت كندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة، بيانا مشتركا، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت فيه أنها "تلاحظ العوائق الخطيرة التي تعترض التعاون الدولي بسبب تصرفات روسيا".

وقال البيان إن "المبادئ الأساسية للسيادة والسلامة الإقليمية المستندة إلى القانون الدولي شكلت أساس عمل مجلس القطب الشمالي الذي تترأسه روسيا حاليا".

وأضاف: "في ضوء انتهاك روسيا الصارخ لهذه مبادئ، لن يسافر ممثلونا إلى روسيا لحضور اجتماعات مجلس القطب الشمالي، بالإضافة إلى ذلك، توقف دولنا مؤقتا المشاركة في جميع اجتماعات المجلس وهيئاته الفرعية، في انتظار النظر في الأساليب الضرورية التي يمكن أن تسمح لنا بمواصلة عمل المجلس المهم في ضوء الظروف الحالية".