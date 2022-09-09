خطوات وقعتها بنفسها.. ماذا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- مع إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، كان التخطيط قد تم بالفعل لكل تفاصيل الأسبوعين المقبلين والتدرب عليها بأدق التفاصيل، وتم التوقيع عليها حتى من قبل الملكة نفسها.

كانت هناك اجتماعات منتظمة على مدى عقود بين العديد من الوكالات المعنية، من إدارات الحكومة المركزية والمحلية إلى السلطات العسكرية والدينية وممثلي 14 دولة أخرى كانت الملكة إليزابيث على رأسها.

يتم إنزال علم الاتحاد على المباني العامة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. أما العلم الملكي، فلا يتم إنزاله لأن "الملكية لا تموت أبدًا".

وبينما لم يتم الكشف عن العديد من التفاصيل بعد، فإليك ما نعرفه الآن.

الملك تشارلز الثالث

أصبح الأمير تشارلز ملكًا تلقائيًا عند وفاة والدته. سيعرف باسم الملك تشارلز الثالث. وهو الآن رأس الدولة ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن في 14 دولة أخرى من دول الكومنولث بما في ذلك أستراليا وكندا. وسيصبح أيضًا رئيسًا للكومنولث المكون من 56 عضوًا، على الرغم من أن هذا ليس منصبًا وراثيًا، بعد أن وافق قادة الكومنولث على توليه المنصب في اجتماع عقد في لندن عام 2018.

أصبح رئيسًا للقوات المسلحة البريطانية والقضاء والخدمة المدنية، والحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا، و"منبع الشرف"، مما يعني أن جميع الأوسمة، مثل وسام الفروسية، ستُمنح الآن باسمه.

انتقال العرش

يجتمع مجلس ارتقاء العرش في قصر سانت جيمس البالغ من العمر 500 عام في لندن. سيتم الإعلان رسميًا عن وفاة الملكة وإعلان الملك الجديد. يُقرأ الإعلان من شرفة القصر ويتردد صداه في جميع أنحاء العاصمة.

الأمير وليام الآن هو الأول في ترتيب العرش بعدما أصبح والده تشارلز ملكا.

ستكون هناك تحية بالبنادق في جميع أنحاء لندن - جولة واحدة لكل عام من حياة إليزابيث – بالإضافة إلى بث إذاعي للملك الجديد.

ترتيبات الجنازة

بصفتها ملكة، تُمنح إليزابيث تلقائيًا جنازة رسمية ممولة من القطاع العام، وسيتم الكشف عن التفاصيل في الأيام المقبلة. توفيت الملكة في قلعة بالمورال، مقر إقامتها في اسكتلندا، لذلك ستُتخذ خلال الأيام المقبلة الترتيبات اللازمة لنقلها إلى إنجلترا.