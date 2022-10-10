بوتين يهدد بردود "قاسية" بعد هجوم جسر القرم

شاهد لحظة استهداف طريق في كييف في موجة من الهجمات الصاروخية.. وزيلينسكي: روسيا تحاول إبادة البلاد

موسكو، روسيا (CNN)—هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، ما وصفه بـ"رد قاس" بعد هجوم جسر كيرتش، السبت، والذي أودى بحياة 3 أشخاص.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، قال خلالها بوتين إن روسيا قصفت أهدافًا عسكرية وبنية تحتية في أنحاء أوكرانيا في أعقاب انفجار جسر القرم يوم السبت.

وهدد بوتين بمزيد من الردود "القاسية" التي تتوافق "مع مستوى التهديد لروسيا الاتحادية، وألا يساورهم شك في ذلك"، فيما اتهم كييف بـ "الإرهاب".

ويذكر أن أوكرانيا لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على جسر كيرتش، وهو رابط رئيسي بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم، والذي بنته موسكو بشكل غير قانوني في عام 2014.