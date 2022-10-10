كييف، أوكرانيا (CNN)-- سُمع دوي 4 انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية، كييف، صباح الاثنين بين الساعة الـ8:15 والساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا لفرق CNN الموجودة على الأرض.

وكان أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني قد قال إن "حوالي خمسة" أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون بعد أن استهدفت 4 ضربات روسية على ما يبدو العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين.

من جهته كتب ماكسيم كوزيتسكي عمدة مدينة لفيف غرب أوكرانيا على قناته بتيليغرام: "تم تسجيل ضربات على مرافق بنى التحتية للطاقة في منطقة لفيف"، طالبا من السكان البقاء في الملاجئ في حين حذر من وجود "تهديد بهجمات صاروخية جديدة".

ودعا فيتالي كليتشكو عمدة كييف، سكان العاصمة الأوكرانية إلى البقاء في الملاجئ، قائلا بتدوينة على صفحته بتطبيق تيليغرام: "إنذار الغارة الجوية، وعليه التهديد مستمر".

وأضاف: "أناشد جميع سكان العاصمة البقاء في الملاجئ أثناء الإنذار، إذا لم تكن هناك حاجة ماسة، فمن الأفضل عدم الذهاب إلى المدينة اليوم".