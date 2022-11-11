(CNN)-- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، يوم الخميس، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وتتضمن الحزمة الجديدة صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، والمزيد من الذخيرة لأنظمة صواريخ "هيمارس"، وقذائف الهاون والمدفعية، وتعتبر هذه الحزمة الـ25 التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وقال سوليفان إن "هذه المعدات ستكمل المساهمات الخاصة بالدفاع الجوي التي أعلنها حلفاؤنا وشركاؤنا"، وأضاف أن "زيادة قدرات سلاح الدفاع الجوي ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، حيث تواصل روسيا استخدام صواريخ كروز والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع لمهاجمة البنية التحتية المدنية الحيوية".

وتأتي المساعدة الجديدة في الوقت الذي تعلن فيه أوكرانيا عن انتصارات كبيرة في هجومها المضاد لكن كييف لا تزال تشعر بالقلق من أن الجنود الروس المنسحبين من مدينة خيرسون يمكن أن يحولوها إلى "مدينة الموت" خلال خروجهم منها.