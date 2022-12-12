انفجار في مقر مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية شرق أوكرانيا

من السودان وسوريا إلى أوكرانيا.. مراسل CNN يشرح من هي مجموعة فاغنر الروسية سيئة السمعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوغانسك سيرهي هايدي، وقوع تفجير في مقر مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، في مدينة كادييفكا المحتلة، بإقليم لوغانسك الأوكراني.

وقال هايدي، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، إن "المقر الرئيسي لشركة فاغنر تعرض لتفجير"، الأحد الماضي، موضحا أن الصور انتشرت على الإنترنت ولا تخفي وقوع خسائر فادحة هناك.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "تاس" الحكومية الروسية للأنباء، أن انفجارا وقع في 10 ديسمبر/ كانون الأول، في مبنى فندق في مدينة ستاخانوف، المعروفة أيضا باسم كادييفكا، في "جمهورية لوغانسك الشعبية" بشرق أوكرانيا.

وأوضحت وكالة "تاس" أن "مبنى الفندق دمر في مدينة ستاخانوف، بسبب الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام صواريخ هيمارس، وهزت الضربة الجزء الأوسط من المدينة، بحسب ما أبلغنا به مكتب رئيس بلدية ستاخانوف".

وتابع تقرير تاس أن "الضربة وقعت في فندق خاص، في منطقة السوق المركزي، وأن الفندق لم يكن يعمل في الوقت الحالي، ورجال الإنقاذ يعملون على إزالة الأنقاض في مكان الحادث".

وفي الوقت نفسه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك، لوسائل الإعلام الأوكرانية، إن الجيش الروسي "يسرع من عملية التعبئة الإجبارية" في المناطق المحتلة في منطقة لوغانسك، ويحاول تجديد موارد قواته. وأضاف أن "المحتلين لا يأخذون بعين الاعتبار، العمر أو الحالة الصحية أو عدد الأطفال الذين تم حشدهم".

وتابع بالقول إنه في مدينة سوروكين في لوغانسك "قد لاحظ الناس مرارا، ما يتعرض له من يرفضون التعبئة من ضرب علني، حيث يتم إحضارهم إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية بالقوة".