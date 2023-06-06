أول تعليق من زيلينسكي بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن تدمير سد نوفا كاخوفكا يؤكد أن القوات الروسية "يجب طردها" من "كل ركن من أركان الأراضي الأوكرانية".

وأكد زيلينسكي أن " لا ينبغي ترك متر واحد لهم (الروس)، لأنهم يستخدمون كل متر للإرهاب".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: " لن يتمكن الإرهابيون من إيقاف أوكرانيا بالماء أو الصواريخ أو أي شيء آخر".

وتتهم كييف روسيا بتدمير سد نوفا كاخوفكا وتشير إلى أن تدمير السد تسبب بخروج تدفق المياه عن السيطرة في المنطقة وسط بدء عمليات إجلاء السكان.