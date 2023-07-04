قوات إنفاذ القانون ومحققون أمام مبنى سكني مدمر متعدد الطوابق بعد الإعلان عن هجوم بطائرة بدون طيار في موسكو في 30 مايو/أيار 2023.

(CNN)-- أفادت تقارير إخبارية روسية بأنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، في موسكو، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء أنه تم إسقاط طائرة منهما في نوفايا موسكفا (موسكو الجديدة)، والأخرى في كالوغا أوبلاست جنوب غرب موسكو.

ولم تشر وكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا نوفيستي) إلى وقوع إصابات أو أضرار بعد اعتراض الطائرتين بدون طيار.

وقال مسؤول في خدمات الطوارئ الروسية لوكالة (تاس): "وفقا للتقارير الأولية، كانت ثلاث طائرات مسيرة متجهة إلى موسكو في أوقات مختلفة. اثنتان منها تحطمتا في نوفايا موسكفا والثالثة في منطقة كالوغا"، موضحا أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات."

وأضاف المسؤول أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في مكان الحادث في قرية فالوييفو، حيث سقط حطام طائرة بدون طيار، ويتم التحقق من تقارير عن سقوط طائرة أخرى بدون طيار بالقرب من منطقة كوبينكا، حيث توجد قاعدة جوية.