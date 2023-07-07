قال "إنها لا تعمل".. تصرف "غريب" لبايدن .. ركل المنصة خلفه عدة مرات أمام الحضور

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"هفوة" جديدة لبايدن .. ركل المنصة خلفه أمام الحضور قائلا "إنها لا تعمل"
Credit: Sean Rayford/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن يقوم فيها بـ"هفوة" جديدة وتصرف غريب، حيث قام "بركل المنصة خلفه عدة"، أثناء خطابه أمام الحضور في ولاية ساوث كارولينا، مما أثار تفاعلا.

وظهر بايدن في لقطة الفيديو فجأة وعندما كان يتحدث إلى الحضور، أدار ظهره لهم وقام بركل المنصة عدة مرات بقدمه، قالا: "إنها لا تعمل".

وأضاف في لقطة الفيديو: "إذا كنتم تتساءلون ما الذي أركله هنا، فأنا أركل المنصة. لكنها لا تعمل ... حسنًا، ربما سأخطو عليها"، محاولا شرح سلوكه، وقال مازحا إنه "سيكون أطول 6.4 بوصة إذا خطا فوق المنصة".

وارتكب بايدن في السابق العديد من الهفوات التي أثارت انتقادات وتساؤلات حول أسباب قيامه بذلك، خاصة مع تقدمه في السن، إذ يبلغ 80 عاما.

وتفاعل مغردون عل "هفوة" بايدن الجديدة، وكانت هذه أبرز الردود والتعليقات.

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