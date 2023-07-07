لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الجمعة، إنه يتوقع من قادة الحلف "إعادة التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو"، وذلك خلال قمة الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، الأسبوع المقبل.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل قبل القمة، أنه يتوقع أن يوافق قادة الحلفاء على "حزمة من ثلاثة عناصر لتقريب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي".

وأوضح أن أول عناصر تلك الحزمة سيكون "برنامجا متعدد السنوات للمساعدة لضمان قابلية التشغيل البيني الكامل بين القوات المسلحة الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي".

وقال ستولتنبرغ إن ثاني العناصر "رفع مستوى علاقاتنا السياسية من خلال إنشاء مجلس الناتو لأوكرانيا".

وعن العنصر الثالث قال: "أتوقع أن يعيد قادتنا التأكيد على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو، ويتحدون حول كيفية تقريب أوكرانيا من هدفها".

وحول الموقف من السويد، أكد الأمين العام لحلف الناتو أنه "لا تزال هناك فجوات يتعين سدها" لانضمام السويد إلى الناتو وسط معارضة تركيا لها.

ووصف ستولتنبرغ اجتماع، الخميس، مع كبار المسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا بأنه "بناء"، وقال: "أحرزنا تقدما".

وتابع ستولتنبرغ: "أنا واثق من أننا سنواصل إحراز تقدم، ولكن لا تزال هناك فجوات يجب سدها".

وأضاف رئيس الحلف أن هذه "الثغرات"، هي سبب دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون للاجتماع، الاثنين، في فيلنيوس.