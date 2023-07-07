الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين منذ بدء الغزو الروسي بأوكرانيا

لواء أمريكي متقاعد يحذر من "الذخيرة التقليدية المحسنة ثنائية الغرض" بحرب أوكرانيا.. ما هي وما خطرها؟

يوم مميت في كراماتورسك بأوكرانيا.. كاميرا CNN ترصد الآثار

(CNN)—قالت الأمم المتحدة إنها تمكنت من تأكيد مقتل أكثر من 9000 مدني، بينهم أكثر من 500 طفل، منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى بكثير من العدد الذي تمكنوا من تأكيده.

وأضافت الأمم المتحدة أن شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران شهدا زيادة في عدد القتلى بصفوف المدنيين، بعد انخفاض نسبي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ويصادف نهاية هذا الأسبوع مرور 500 يوم منذ أن طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قواته المسلحة بدء الحرب.

وفي سياق منفصل كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قد كشف، الخميس، أن السلطات في كييف لا تعرف مكان وجود 200 ألف من أطفال البلاد، بسبب الغزو الروسي الشامل.

واتُهمت موسكو بالنقل القسري وغير القانوني للأطفال الأوكرانيين من الأراضي التي تحتلها إلى روسيا. وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضته لحقوق الأطفال الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا، بسبب مسؤوليتهما عن عمليات الترحيل القسري لأطفال أوكرانيا.