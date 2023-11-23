دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد فاجأت نتائج الانتخابات الصادمة في هولندا أوروبا، وتركت العديد من المتابعين غير متأكدين على وجه التحديد مما سيحدث بعد ذلك.

ويسعى الآن الشعبوي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز وحزب "الحرية" الذي يتزعمه إلى تشكيل حكومة بعد فوز غير متوقع في الانتخابات الوطنية التي جرت، الأربعاء.

وقالت كاثرين دي فريس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بوكوني الإيطالية، لشبكة CNN: "أشعر بصراحة أن هذه هي لحظة ترامبية بالنسبة للهولنديين"، في إشارة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأضافت: "الأشياء التي حدثت بعد انتخاب ترامب، والمشاعر والتغيرات في السياسة، قد تكون متشابهة".

ربما فاز فيلدرز وحزبه بأكبر عدد من المقاعد (37 مقعدًا من إجمالي 150 مقعدًا)، لكن من غير الواضح ما إذا كان لديهم ما يكفي من الدعم لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي حين أظهرت النتائج انتصارًا شاملًا للأحزاب اليمينية، فإن فيلدرز صاحب المواقف المناهضة للإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي والمتشككة في أزمة أوكرانيا كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يتجاوز حدود حزب يمين الوسط "الحرية والديمقراطية" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته.

المسار الأكثر وضوحًا لفيلدرز للوصول إلى منصبه هو تشكيل ائتلاف مع حزب "الحرية والديمقراطية"، الذي جاء في المركز الثالث بـ 24 مقعدًا، و"العقد الاجتماعي الجديد" وهو حزب مسيحي محافظ جاء بعده بـ 20 مقعدًا، وفقًا لتوقعات أولية بناءً على فرز 98% من الأصوات. واحتلت التذكرة المشتركة بين حزبي "العمال" و"الأخضر" المركز الثاني في الانتخابات بالحصول على 25 مقعدًا.

ومن غير الواضح أيضًا الشكل الذي ستبدو عليه هذه الحكومة الائتلافية المحتملة. سيكون من غير المعتاد للغاية أن يتم استبعاد الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد من الحكومة. ومن المحتمل أن يتولى فيلدرز منصبًا لا يضعه على رأس الحكومة، رغم أن هذا قد يعني بعض التنازلات الجادة بشأن برنامجه السياسي.

وبعيداً عن هذه المخاوف المباشرة، هناك تساؤلات حول ماذا يعني فوز فيلدرز بالنسبة لاتجاه السياسة الهولندية والأوروبية على نطاق أوسع.

إن صعود الشعبوية الأوروبية ليس جديدا تماما. وتشهد إيطاليا حاليًا أكبر حكومة يمينية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأعادت سلوفاكيا انتخاب اليساري الشعبوي روبرت فيكو لمنصبه في سبتمبر.

والاتحاد الأوروبي ربما يجيد بشكل عام احتواء هذا النوع من الزعماء. وفي بعض الحالات، يمكن التخفيف من تأثيرهم من خلال تقديم "الجزرة" المالية أو المساعدة في السياسات التي تجذب الجماهير المحلية، مثل مراقبة الحدود.

ومع ذلك، فإن وجودهم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل.

يميل الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ القرارات بالإجماع، مما يعني أن كل دولة عضو لديها حق النقض. وهذا يسمح للدول بضرب بقية الكتلة على رؤوسها بشأن مسائل داخلية للغاية، وفي بعض الحالات عرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي بالكامل، التي تبلغ أكثر من تريليون يورو.

إن وجود أكثر من جانح في النادي يعني أيضًا أنه يمكنهم تكويت عصبة. ومن الممكن أن يحدث هذا في المجلس الذي يتألف من وزراء وقادة من الحكومات الوطنية، وفي البرلمان الأوروبي، حيث تشكل الأحزاب على اليمين أو اليسار من بلدان مختلفة تحالفات.

واليمين على وجه الخصوص جيد جدًا في هذا الأمر، وقد زاد نفوذه على مستوى بروكسل بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويرجع هذا جزئيًا إلى أن تهديدات فيلدرز بمغادرة الاتحاد الأوروبي قد لا تكون في الواقع أكبر مشكلة تواجه بروكسل.

إن المتشككين في أوروبا هذه الأيام، في الإجمال، لا يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي، بل يريدون إدارته بدلًا من ذلك. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنهم يحبون الفوائد الاقتصادية لوجودهم في الاتحاد الأوروبي. وإذا استمروا في تعزيز قوتهم السياسية داخل الكتلة الأوروبية، فسوف يكون لديهم الكثير من الألعاب الكبيرة التي يمكنهم اللعب بها على المسرح العالمي.

وقد هنأ زعماء آخرون من المتشككين في أوروبا بالفعل فيلدرز بسرعة وبفرحة واضحة.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "رياح التغيير قادمة! تهانينا لخيرت فيلدرز بفوزه في الانتخابات الهولندية".

وقالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان: "لأن هناك أشخاصًا يرفضون رؤية الشعلة الوطنية تنطفئ، فإن الأمل في التغيير لا يزال حيًا في أوروبا".

وحتى لو كان فيلدرز غير قادر على تنفيذ الأجزاء الأكثر تطرفًا من مواقفه وسياساته، ونجح قادة في احتوائه، فإن المخاوف تظل قائمة بشأن تأثير نجاحه على بقية السياسة الأوروبية. تميل الانتصارات الشعبوية إلى جر الآخرين إلى اليمين.

الأمثلة الأكثر وضوحا على ذلك هي في فرنسا، حيث قلد الرئيس إيمانويل ماكرون الخطاب المناهض للإسلام حتى لا تتفوق عليه لوبان، وفي المملكة المتحدة، حيث لم يعد من الممكن التعرف على حزب "المحافظين" الذي ينتمي إلى يمين الوسط بعد 13 عاما من الحكم وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما المخاوف الأخرى فهي أن فيلدرز قد يُقصى بطريقة أو بأخرى عن الحكومة أو يقرر أن يصنع من نفسه "شهيدًا"، بدلًا من التخفيف من حدة مواقفه.

وفي إيطاليا، لم تصبح رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الشخصية اليمينية المتطرفة كما كان يخشاها البعض عندما تولت السلطة في عام 2022، إذ تمكن الاتحاد الأوروبي من احتوائها إلى حد ما. ولذلك، ينظر إليها الآخرون من التيار اليميني على أنها خائنة.

في كثير من الأحيان، أولئك الذين لا يشغلون مناصب يمكن أن يكون لهم التأثير الأكبر في السياسة. نايجل فاراج، الرجل الذي لعب دورا كبيرا في جر حزب "المحافظين" البريطاني إلى اليمين وإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يكن في البرلمان قط، ناهيك عن الحكومة. ولا يزال يهدد بحصد الأصوات المناهضة للهجرة.

وفي المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في وقت سابق من العام الجاري، تم الترحيب بفاراج كبطل من قبل عدد من المندوبين، على الرغم من كونه التهديد الأكبر للحزب.

من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث في محادثات الائتلاف الجارية في هولندا، أو الشكل الذي قد تبدو عليه الحكومة الهولندية المقبلة. لكن هذه النتائج كانت بمثابة صدمة حقيقية للعديد من الأوروبيين، ونحن بالفعل في منطقة جديدة.