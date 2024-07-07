دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أول اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بعد أن أطاح حزب العمال الذي ينتمي إليه ستارمر بأغلبية حزب المحافظين في انتخابات الرابع من يوليو/تموز.

وقال البيت الأبيض، في بيان الجمعة، إنه خلال المكالمة "أكد الرجلان من جديد العلاقة الخاصة بين بلدينا وأهمية العمل معا لدعم الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم".

ونشر ستارمر، السبت، في حسابه عبر منصة إنستغرام، مقطع فيديو لمكالمتهما، حيث هنأ بايدن ستارمر على فوز حزب العمال في الانتخابات. نشر حساب الحكومة البريطانية المقطع أيضًا في موقع يوتيوب.

رد ستارمر ضاحكاً: "شكراً لك سيدي الرئيس. لقد مر ليل ونهار طويل وأنا مشغول بتعيين حكومتي".

وأضاف ستارمر أنه متحمس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي مع بايدن ويحضر قمة للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو).

من جانبه، قال بايدن: "ليس هناك شك في أن بلدينا، تحت قيادتك، سيواصلان علاقتنا الخاصة"، مُضيفا: "نحن نعمل معًا في كل قضية تقريبًا - دعم أوكرانيا، وإدارة المنافسة مع الصين، وتعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع (تحالف) أوكوس (العسكري)".

وأجاب ستارمر: "بالتأكيد العلاقة الخاصة هي الأساس، وكانت كذلك دائمًا، لدفاعنا وأمننا وازدهارنا، وهو أمر أساسي في مهمتنا للحكومة".