(CNN)-- في نتيجة صادمة في الجولة الثانية، من المتوقع أن تتفوق الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية على حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وفقًا لتقديرات مؤسسة IPSOS بعد انتخابات جولة الإعادة.

ومن المتوقع أن تفوز الجبهة الشعبية الجديدة المكونة من 5 أحزاب بما يتراوح بين 172 إلى 192 مقعدا. ويلزم الحصول على 289 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية المطلقة.

في حين يتوقع أن يكون حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة) ثاني أكبر كتلة بـ150 إلى 170 مقعدًا، وهو ما يتجاوز التوقعات.

وسيأتي التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبان في المركز الثالث بحصوله على ما بين 132 و152 مقعدًا، وفقًا للتوقعات، وهي زيادة كبيرة عن 89 مقعدًا فاز بها في عام 2022.

وقال زعيم حزب فرنسا نيسيوس، أحد الأحزاب الخمسة في الجبهة الشعبية الجديدة، إن "موجة رائعة من التعبئة المدنية قد ترسخت! ومن الواضح أن الشعب الفرنسي رفض السيناريو الأسوأ".

صعد جان لوك ميلنشون، زعيم الجبهة الشعبية الجديدة والوجه الأكثر شهرة للجبهة الشعبية الجديدة، إلى المسرح بعد وقت قصير من الفوز المفاجئ الذي حققه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة.

وقال للحشود المبتهجة ليلة الأحد: "هذا مصدر ارتياح كبير للأغلبية الساحقة من الناس في بلادنا. شعر هؤلاء الناس بتهديد رهيب. كن مطمئنين، لقد فازوا".

كما تناول ميلنشون أداء حزب الرئيس ماكرون، الذي تشير التوقعات إلى أنه ثاني أكبر حزب. وأضاف: "من واجب الرئيس أن يدعو الجبهة الشعبية الجديدة إلى الحكم".

من جانبه، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باحترام نتائج الانتخابات، حسبما ذكر قصر الإليزيه في بيان الأحد، بعد توقعات أظهرت أن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري من المتوقع أن يتفوق على حزب مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وجاء في البيان: "بوصفه الضامن لمؤسساتنا، سيضمن الرئيس احترام الخيار السيادي للشعب الفرنسي".

وجاء في البيان أنه "تماشيًا مع التقليد الجمهوري، فإنه سينتظر تشكيل الجمعية الوطنية الجديدة (البرلمان) قبل اتخاذ القرارات اللازمة"، مضيفًا أن ماكرون يدرس النتائج فور ظهورها.