بايدن يعلق على زلة لسانه بشأن بوتين و زيلينسكي

(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على خلطه بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وكان بايدن إلى جانب قادة من الحلف يستعدون للإعلان عن دعمهم لأوكرانيا، ودعا زيلينسكي للتحدث، وقال: "أريد أن أسلم الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والإصرار من فضلكم رحبوا بالرئيس بوتين".

وهذه أحدث زلة لسان لبايدن الذي يسعى إلى تحسين صورته بعد أداءه الضعيف خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNNوالتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأجاب الرئيس الأمريكي على سؤال طرحه صحفي بشأن زلة اللسان حيث قال بايدن إن السبب في الخطأ أنه كان يتحدث عن بوتين قبل تقديمه لزيلينسكي، وأضاف أنه تأسف للرئيس الأوكراني ثم أضاف 5 أسماء أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان يضر بمكانة أمريكا في العالم، أجاب بايدن: "هل رأيت أي ضرر لمكانتنا في قيادتي لهذا المؤتمر؟ هل شاهدت المؤتمر الأكثر نجاحا ماذا تعتقد؟ كم مرة سمعتم في ذلك المؤتمر القادة الآخرون و رؤساء الدول يشكرونني قائلين إن سبب وجودنا معا هو بايدن".