(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه "لا يثق في حدوث انتقال سلمي للسلطة" إذا خسر الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر موعدها في نوفمبر/ تشرين الثاني، لافتا إلى تصريحات المرشح الجمهوري التي تشير إلى أن الطريقة الوحيدة التي قد يخسر بها هي إذا سُرقت الانتخابات منه.

وأضاف بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أذعيت منها مقتطفات على أن تذاع كاملة يوم الأحد: "إذا فاز ترامب، لا، لست واثقا على الإطلاق"، قبل أن يصحح لنفسه، وعاد يقول: "أعني، إذا خسر ترامب، فأنا لست واثقا على الإطلاق، إنه يعني ما يقوله، نحن لا نأخذه على محمل الجد، إنه يعني ذلك، كل ما يقال عن أنه إذا خسرنا، فسيكون هناك حمام دم، يجب أن تكون الانتخابات سُرقت".

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر ترامب من أنه إذا خسر الانتخابات فسيكون هناك "حمام دم" وهي التصريحات التي سارع بايدن وحملته إلى إدانتها، مدعيين أن الرئيس السابق كان يحرض على العنف السياسي.

كما حذر بايدن من أن ترامب يستعد لتحدي نتائج الانتخابات مرة أخرى كما فعل في 2020، وقال: "انظروا إلى ما يحاولون الآن أن يفعلوا في الدوائر الانتخابية المحلية حيث يضعون أشخاصا في ولايات سيحسبون الأصوات فيها"، وتابع: "لا يمكنك أن تحب بلدك فقط إلا عندما تفوز في الانتخابات".