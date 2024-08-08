بعد عامين ونصف من الغزو الروسي.. أوكرانيا تحتفل بوصول مقاتلات إف-16 للبلاد

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك قد توقف.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الخميس، أن وحدات من مجموعة القوات "الشمالية"، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، "تواصل تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي سودجينسكي وكورينيفسكي في منطقة كورسك، المجاورة مباشرة للحدود الروسية- الأوكرانية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "على مدار اليوم، منعت الإجراءات النشطة للوحدات التي تغطي الحدود الحكومية بالتعاون مع حرس الحدود ووحدات التعزيز والاحتياطي والضربات الجوية وقوات الصواريخ ونيران المدفعية، العدو من التقدم".

ويبدو أن ادعاء الوزارة يتعارض مع الأدلة على الأرض باستمرار التوغل الأوكراني. فقد حددت شبكة CNN موقع فيديو تم تصويره من داخل سيارة تسير بسرعة عبر الشوارع المهجورة والمتضررة في بلدة سودجا، على بعد عشرة كيلومترات من الحدود. كما شُوهدت بعض المركبات المدمرة في الفيديو بينما تتحرك السيارة شمالا خارج البلدة. ولم يتضح ما إذا كان الفيديو قد تم تصويره، الأربعاء أم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "تم إحباط محاولات الوحدات (الأوكرانية) الفردية للتوغل في عمق الأراضي في اتجاه كورسك".

كما زعمت الوزارة الروسية أن الأوكرانيين "فقدوا ما يصل إلى 400 جندي، و32 مركبة مدرعة، بما في ذلك دبابة، و4 ناقلات جند مدرعة، و3 مركبات قتالية للمشاة و24 مركبة قتالية مدرعة من طراز كوزاك". ولا يمكن التحقق من صحة ادعاءات الوزارة.

ووصف مدونون عسكريون روس الوضع بأنه صعب، حيث انقطعت الاتصالات. وأُصيب أحد المدونين البارزين بجروح خطيرة، الأربعاء، عندما أُصيبت سيارته.

ولم يعلق الجيش الأوكراني ولا الحكومة في كييف على العملية.

وقال ميك رايان، مؤلف مدونة Futura Doctrina ومحلل الحرب في أوكرانيا، الخميس، إن الجيش الأوكراني نشر "تشكيلات عالية الجودة. يبدو أنه على عكس الهجوم المضاد الجنوبي في عام 2023 حيث تم استخدام ألوية جديدة، فقد خصص الأوكرانيون تشكيلات ذات خبرة لهذا الهجوم. يبدو أن هذا يؤتي ثماره بالفعل مع عمق التوغل الأوكراني حتى الآن".