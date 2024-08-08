ماذا قالت أمريكا عن توغل الجيش الأوكراني في الأراضي الروسية؟

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن بلادها على اتصال بأوكرانيا بشأن توغلها البري في منطقة كورسك في الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، إن العملية الأوكرانية "لا تنتهك السياسة الأمريكية بشأن شن غارات على الأراضي الروسية".

وأضاف: "لم يتغير شيء في سياستنا، ومع الإجراءات التي يتخذونها اليوم، فإنهم لا ينتهكون سياستنا".

وذكر أن أوكرانيا لم تعط الولايات المتحدة تحذيرا مسبقا بشأن العملية، وقال ميلر: "ليس من غير المعتاد أن لا يخطرنا الأوكرانيون بتكتيكاتهم الدقيقة قبل تنفيذها".

وعندما سئل عن نطاق الحرب، قال ميلر إن "تكتيكات أوكرانيا متروكة لها لاتخاذ القرار، في النهاية، فإن القرارات بشأن كيفية إجراء أوكرانيا لعملياتها العسكرية هي قرارات تتخذها بنفسها".

وبسؤاله عما إذا كانت أسلحة أمريكية استخدمت في التوغل، أحال ميلر الأمر إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للإجابة.

وكانت روسيا اتهمت القوات الأوكرانية بعبور الحدود إلى منطقة كورسك، وهو ما يمثل، أول توغل من نوعه من أوكرانيا، ويضع ضغوطًا على موسكو في منطقة لم تتأثر إلى حد كبير بالحرب التي استمرت عامين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية شنت "هجوما هائلا" في محاولة لاختراق الدفاعات الروسية على حدود منطقة كورسك.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوغل بأنه "استفزاز"، قائلا إن كييف "أطلقت النيران عشوائيا من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، على مباني مدنية وسكنية وسيارات إسعاف".