كاثرين أميرة ويلز تعتذر عن "الارتباك"بعد نشر صورة معدلة لها مع أبنائها.. ماذا حدث؟

دخول الأميرة كيت إلى المستشفى وتشديد على أن العملية "غير سرطانية".. كل ما نعرفه حتى اللحظة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت الأميرة كاثرين، أميرة ويلز، الاثنين، إنها أكملت علاجها الكيميائي من مرض السرطان، وإنها ستعود تدريجيا إلى الحياة العامة في الأشهر المقبلة.

وأضافت الأميرة كاثرين، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، التي كشفت في مارس/آذار الماضي عن تشخيص إصابتها بالسرطان، في بيان جديد، الاثنين، أنها تدخل "مرحلة جديدة من التعافي".

وقالت: "سأقوم بعدة مشاركات عامة أخرى في الأشهر المقبلة عندما أستطيع".

وأوضحت كيت، 42 عاما، زوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام: "مع اقتراب الصيف من نهايته، لا أستطيع أن أصف لكم مدى الارتياح الذي شعرت به بعد استكمال علاجي الكيميائي أخيرا".

وأضافت الأميرة كيت: "كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة للغاية لنا كعائلة. رحلة السرطان معقدة ومخيفة وغير متوقعة للجميع، وخاصة الأقرب إليك".

وكانت أميرة ويلز أعلنت في يونيو/حزيران الماضي أنها تحرز "تقدمًا جيدًا" في تعافيها من السرطان، وقالت إنها عاشت "أياما جيدة وأياما سيئة" أثناء خضوعها للعلاج الكيميائي.