هاريس تكشف عن توقعاتها لما سيفعله ترامب خلال المناظرة بينهما

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(CNN)-- استعرضت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي المرشحة الديمقراطية للرئاسة، الاثنين، ما تتوقع رؤيته من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مناظرتهما المقررة، الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش).

وتوقعت هاريس أن ترامب سوف "يكذب" خلال المناظرة، وقالت إنها تتوقع هجمات بشأن هويتها العرقية والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع الطريقة التي هاجم بها ترامب من قبل الرئيس الأسبق، باراك أوباما والمرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون.

وأضافت كامالا هاريس في مقابلة في برنامج "The Rickey Smiley Morning Show"، الاثنين، أنها تستعد لترامب "ليتحدث بالكثير من الأكاذيب" ومهاجمتها شخصيا خلال مناظرة، الثلاثاء.

وقالت هاريس: "لا توجد حدود له فيما يتعلق بمدى انحداره، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه ليس مهتما بقول الحقيقة، ويجب أن نكون مستعدين لاحتمال أن يتحدث بالكثير من الأكاذيب".

وأشارت هاريس على وجه التحديد إلى هجمات ترامب السابقة على باراك أوباما وهيلاري كلينتون، مشيرة إلى أنه قد يستحضر هويتها كامرأة سمراء أثناء المناظرة.

وقالت كامالا هاريس: "أعتقد أنه سيكذب، كما تعلمون، لديه كتاب ألاعيب استخدمه في السابق، سواء هجومه على الرئيس أوباما، أو هيلاري كلينتون. لذلك يجب أن نتوقع أن يظهر بعضا من ذلك".

وأضافت هاريس في المقابلة، التي تم تسجيلها، الأربعاء الماضي، أثناء رحلتها إلى ولاية نيو هامبشاير، إنها تأمل في إثبات أن ترامب "يميل إلى القتال من أجل نفسه" وهو ما يتناقض مع التزامها هي بالعمل لمصلحة الناخبين.

وقالت هاريس: "ما أود الإشارة إليه هو ما نعرفه نحن، والكثير من الناس، بينما أسافر في جميع أنحاء البلاد خلال هذه الحملة، يميل (ترامب) إلى القتال من أجل نفسه، وليس من أجل الشعب الأمريكي. وأعتقد أن هذا سيظهر خلال المناظرة".