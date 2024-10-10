(CNN)-- أمضى الموسيقي الأمريكي، شون "ديدي" كومز، ثلاثة أسابيع في السجن يتحدث مع محامي الدفاع عنه، ويستعد لقضيته ويستقبل زيارة من عائلته، حسبما قال مصدر مقرب منه لشبكة CNN.

وأوضح المصدر: "عائلته تزوره ويتحدث إلى محاميه.. هؤلاء هم الزوار الوحيدون لديه.. إنه بحاجة إلى التركيز على قضيته. وهذا كل ما يفعله طوال اليوم".

وينتظر الموسيقي القابع حاليا في الحجز الفيدرالي محاكمته بتهم التآمر للابتزاز والاتجار بالجنس والنقل لممارسة الدعارة، وسبق له بالدفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة.

وسيكون كومز حاضرا في جلسة الاستماع، الخميس، وفقا للمصدر، الذي قال إنه من غير المتوقع أن يتحدث في المحكمة، في حين قال محاموه إنهم يريدون المثول أمام المحكمة بسرعة بعد أن تم رفض الإفراج عنه بكفالة مرتين.

وفي رسالة إلى القاضي، آرون سوبرامانيان، قال محامو كومز، الأربعاء، إنهم يعتزمون طلب موعد للمحاكمة في أبريل أو مايو 2025، في حين قال ممثلو الادعاء إنهم سيكونون جاهزين في الموعد الذي يحدده القاضي، لكنهم لاحظوا أنه ليس من الضروري تحديد موعد للمحاكمة في هذا الوقت، وفقًا للرسالة التي قدمها الجانبان.