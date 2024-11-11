الكرملين يكشف حقيقة إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب حول أوكرانيا

ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

(CNN)-- نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن يكون الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما يتناقض مع تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" حول مكالمة هاتفية بين الزعيمين الأسبوع الماضي.

وقال بيسكوف للصحفيين، الاثنين: "هذا هو المثال الأكثر وضوحا على جودة المعلومات التي يتم نشرها الآن، وأحيانا حتى في وسائل الإعلام المحترمة". موضحا: "هذا غير صحيح تماما. إنه محض خيال، إنها ببساطة معلومات كاذبة".

وكان بيسكوف يعلق على تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مجهولة قولها، إن ترامب ناقش الحرب في أوكرانيا مع بوتين، الخميس الماضي، في أول محادثة هاتفية بين الرئيسين، منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كانت أي محادثة جرت بين ترامب وبوتين مؤخرا، قال ديمتري بيسكوف: "لم تكن هناك محادثة".

ومن جانبه، رفض ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب، الأحد، التعليق بشكل مباشر على مضمون المكالمة المزعومة، ولم يذكر بشكل مباشر إذا كانت المحادثة قد تمت.

وقال ستيفن تشيونغ في بيان: "لا نعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة العالم الآخرين".

وأضاف تشيونغ: "فاز الرئيس ترامب بانتخابات تاريخية بشكل حاسم، والقادة من جميع أنحاء العالم يعلمون أن أمريكا ستعود إلى الصدارة على الساحة العالمية. ولهذا السبب بدأ القادة بتطوير علاقات أقوى مع الرئيس الخامس والأربعين، والسابع والأربعين لأنه يمثل السلام والاستقرار العالميين".