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مسؤول أوكراني لـCNN: حشد حوالي 50 ألف جندي من روسيا وكوريا الشمالية لاستعادة كورسك

العالم
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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الأحد، إن روسيا حشدت قوة كبيرة تضم عشرات الآلاف - بما في ذلك القوات الكورية الشمالية التي وصلت مؤخرًا - لتنفيذ هجوم على المواقع الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية المتوقع في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن حوالي 11 ألف جندي كوري شمالي موجودون في المنطقة، حيث توقف التوغل العسكري الأوكراني الذي استمر ثلاثة أشهر في الأراضي الروسية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، أن حوالي 50 ألف جندي روسي وكوري شمالي من المقرر أن يشاركوا في الهجوم.

تواصلت شبكة CNN مع الحكومة الأوكرانية للتعليق.

وقال قائد عسكري أوكراني لشبكة CNN، الأحد، إن القوات الكورية الشمالية تشارك في عمليات قتالية مباشرة في كورسك، بالإضافة إلى عمليات دفاعية في منطقة بيلغورود المجاورة في روسيا وفي الأراضي الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا.

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وأضاف: "في الغالب، يتم تعريف المهام على أنها المستوى الثاني من الدفاع. في منطقة كورسك، هذه عمليات قتالية مباشرة"، مضيفًا أن من بين الأفراد مدفعية متخصصة وقناصة.

وقال القائد العسكري الأوكراني: "ستشارك هذه المجموعات بشكل مباشر في عمليات قتالية في الأمد القريب على أراضي أوكرانيا. ومن المرجح للغاية أن تظهر في الأراضي المحتلة في أوكرانيا أيضًا".

وذكر أن القوات الكورية الشمالية كانت "موردًا مهمًا" لحرب روسيا على أوكرانيا، ستتيح للقوات الروسية التحرك للقيام بعمليات هجومية في أماكن أخرى وسيتم استخدامها في النهاية في القتال المباشر.

وقال القائد الأوكراني: "من الناحية العسكرية، يبلغ عددهم ثلاثة ألوية كاملة. تخيل الآن أن العدو يسحب 10000 جندي من خط الدفاع الثاني، ويضع جنودًا من كوريا الشمالية هناك، ويرسل هذه الألوية الثلاثة إلى أحد (الأماكن) التي تجري فيها أعمال عدائية نشطة. هل تشكل ثلاثة ألوية كاملة موردًا مهمًا؟ نعم، إنها مورد مهم".

بدأت التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية ترسل قوات إلى روسيا في الظهور الشهر الماضي، على الرغم من أن كلا البلدين رفضا هذه المزاعم في ذلك الوقت. لقد أقامت روسيا وكوريا الشمالية، وكلاهما منبوذ في الغرب، علاقات ودية متزايدة منذ غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022. 

تمتلك كوريا الشمالية واحدة من أكبر الجيوش في العالم مع 1.2 مليون جندي، لكن معظم قواتها تفتقر إلى الخبرة القتالية.

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غزت أوكرانيا منطقة كورسك خلال الصيف، مما أثار صدمة روسيا، في أول غزو للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن غزو أوكرانيا لم يوقف التقدم المطرد لروسيا في الجزء الشرقي من أوكرانيا، حيث حذّر قائد جيشها من أن قواته تواجه "واحدة من أقوى الهجمات الروسية" منذ بداية الحرب.

كما تطلق موسكو موجات شبه مستمرة من الضربات بطائرات بدون طيار بعيدة المدى على المدن الأوكرانية وتطلق طائرات بدون طيار وهمية بدون رؤوس حربية لإرباك الدفاعات الجوية الأوكرانية، وفقًا لمتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني من بودابست، الخميس، إن زعماء العالم لا يستمعون بما فيه الكفاية إلى توسلاته للسماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى في مواجهة "موجة جديدة من التصعيد" تتضمن "جيش دولة أخرى في الحرب ضد أوكرانيا". 

يأتي هذا وسط تساؤلات حول مستقبل أوكرانيا مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني. ووعد ترامب بإنهاء الحرب في "24 ساعة".

طوال حملته الانتخابية، ألقى ترامب ونائبه المُرشح، السناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس، ظلالا من الشك حول استمرار التزام واشنطن بدعم كييف. وأدليا بتعليقات تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على أوكرانيا لإبرام هدنة غير مستقرة مع روسيا، مما دفع كييف وحلفائها في حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لاحتمال حدوث انخفاض كبير في الدعم الأمريكي بعد عامين ونصف العام من غزو موسكو.

وأدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأولى تعليقاته بشأن الانتخابات الأمريكية، قائلا إنه مستعد للحوار مع الرئيس الجمهوري المنتخب، مشيرًا إلى أن تعليقات ترامب بشأن إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا "تستحق الاهتمام على أقل تقدير".

تحدث ترامب وزيلينسكي في اليوم التالي للانتخابات، عندما اتصل الرئيس الأوكراني لتهنئة الرئيس المنتخب على ما وصفه مصدر مطلع على المكالمة بأنه محادثة إيجابية. خلال المكالمة، فتح ترامب مكبر الصوت وانضم الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك إلى المحادثة. كانت المكالمة مدتها سبع دقائق تقريبا، ولم تتم مناقشة أي أمور سياسية، وفقا لمصدر مطلع على الوضع.

وفي الوقت نفسه، رفعت إدارة الرئيس جو بايدن، الجمعة، الحظر المفروض على نشر المقاولين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا لمساعدة الجيش في البلاد في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله مسؤول مطلع بشكل مباشر على الخطة لشبكة CNN. تسمح هذه الخطوة للبنتاغون بمنح عقود لشركات أمريكية للعمل داخل أوكرانيا للمرة الأولة منذ غزو روسيا في عام 2022.

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