أثناء إحاطة مباشرة.. مسؤولة روسية تتلقى اتصالًا يأمرها بعدم الحديث عن الضربة على أوكرانيا

(CNN)-- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة قبل إطلاق الصاروخ الباليستي على مدينة دنيبرو الأوكرانية "من خلال قنوات الحد من المخاطر النووية".

ووصفت نائبة المتحدث باسم "البنتاغون" سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، الصاروخ الروسي بأنه "باليستي تجريبي متوسط ​​المدى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في بيان، إن موسكو أطلقت صاروخا باليستيا جديدا على أوكرانيا، وأضاف أنه "صاروخ باليستي رأس حربي غير نووي تفوق سرعته سرعة الصوت، يُطلق عليه اسم أوريشنيك".

وذكر بوتين أنه "ردا على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة ناجحة على إحدى منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية".

وفي المقابل، اتهم الجيش الأوكراني، روسيا، بإطلاق صاروخ عابر للقارات.

وردا على سؤال حول تصريحات بوتين بأن روسيا "محقة" في ضرب أهداف عسكرية لدول تستخدم أسلحتها بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية، قالت سينغ إن الولايات المتحدة "رأت هذا النوع من الخطاب الخطير والمتهور من قبل من الرئيس بوتين"، أضافت: "ما نركز عليه هو الاستمرار في دعم أوكرانيا بما تحتاجه" لمحاربة روسيا.

وذكرت أن الولايات المتحدة "لم تلاحظ أي تغيير في الموقف النووي الروسي"، بعد الإعلان عن تحديث بوتين للعقيدة النووية لبلاده، وتابعت أن واشنطن "لم تغير موقفها النووي أيضا".