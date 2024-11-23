ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

كيف يمكن لإيلون ماسك أن يؤثر على ولاية ترامب الثانية؟

(CNN)-- كانت نتائح الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بمثابة نعمة لـ"أغنى شخص في العالم"، إيلون ماسك.

فبحسب وكالة بلومبرغ، فإن ماسك أصبح، الجمعة، أكثر ثراء حيث بلغت صافي ثروته رقما قياسيا بلغ 347.8 مليار دولار، وهذا يتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سجله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عندما تجاوزت صافي ثروة مؤسس شركة تسلا 340 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وارتفعت أسهم تسلا منذ الانتخابات الأمريكية بنسبة 3.8٪، الجمعة.

ومنذ يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، ارتفع بنحو 40٪ على اعتقاد المستثمرين بأن نفوذ ماسك في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيبشر بعصر من إلغاء القيود التنظيمية التي ستفيد الشركة.

ووفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، أصبح ماسك، أكبر مساهم فردي في تسلا، أغنى بنحو 83 مليار دولار منذ يوم الانتخابات.

ودفع تحالف ترامب مع إيلون ماسك مشاريعه إلى الصدارة، فماسك هو الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بالإضافة إلى كونه مالك شركة إكس والرئيس التنفيذي لمشاريع أخرى، بما في ذلك نيورالينك وإكس إيه آي وبورينج كومباني.

والآن، جنبا إلى جنب مع فيفيك راماسوامي، سيشرف على "وزارة كفاءة الحكومة " الجديدة، والتي سميت على اسم عملة ميم كوين.

كما تضاعفت قيمة شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، أكثر من الضعف هذا الأسبوع في جولة تمويل جديدة، حيث ارتفعت إلى 50 مليار دولار من بضعة أشهر مضت، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتجاوز ماسك أقرانه في تصنيفات المليارديرات، والتي غالبا ما تشهد تبادل المتنافسين الأوائل للمراكز.

وبحلول الثلاثاء، أصبح ماسك أغنى بمقدار 100 مليار دولار من ثاني أغنى شخص، مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.