زيلينسكي يعلق على تصريحات بوتين عن "قدرات" الصاروخ أوريشنيك

(CNN) -- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي، الخميس، إن روسيا استخدمت قنابل عنقودية في هجومها الواسع النطاق الذي شنته على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وتنشر قنابل عنقودية العديد من القنابل الصغيرة على مساحة صغيرة، ولأن هذه القنابل لا تنفجر جميعها عند الاصطدام، فإن بعضها ينفجر بعد فترة طويلة من الهجوم الأولي.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت صواريخ كروز من طراز "كاليبر" "برؤوس حربية عنقودية، وهو سلاح روسي خطير بشكل خاص ضد المدنيين، مما أدى إلى تعقيد عمل رجال الإنقاذ وفرق الإصلاح لدينا".

وعلى الرغم من المخاطر، قال زيلينسكي إن الأوكرانيين كانوا "يعملون طوال اليوم" لاستعادة الكهرباء بعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال للصحفيين في كازاخستان إن صاروخ أوريشنيك الروسي الجديد يمكنه تحويل أهدافه إلى "غبار"، قال زيلينسكي إن بوتين أظهر مرة أخرى "استعداده للقتل والتدمير".

وحث زيلينسكي الأوكرانيين على إظهار "الوحدة" في مواجهة الهجمات الروسية المتزايدة، وقال: "ما يفعله بوتين الآن هو ما فعله دائما: الترهيب والتقسيم ومحاولة كسر أوهز الجميع، وليس لديه ما يفعله آخر، ويخسر عندما يُترك بمفرده، ويجب أن يخسر الآن".