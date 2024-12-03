بيان يوضح هدف بايدن من إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قال البيت الأبيض، في بيان، بشأن حزمة المساعدات الجديدة، أعلنت عنها الإدارة الأمريكية، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن "يحاول وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن" قبل مغادرته منصبه في يناير/ كانون الثاني.

وذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيان: "نعلن عن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، والتي تتضمن كميات كبيرة من المدفعية والصواريخ وقدرات الدفاع الجوي".

وأضاف: "أمر الرئيس وزارة الدفاع بتسليم المواد إلى أوكرانيا بسرعة لضمان حصولها على المعدات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

وتابع سوليفان أنه بين ديسمبر/ كانون الأول ومنتصف يناير، "سنقوم بتسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية، والصواريخ، وقدرات حاسمة أخرى لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن حريتها واستقلالها".

وأشار البيان مرتين إلى وضع "القوات الأوكرانية في أقوى موقف ممكن" قبل انتهاء ولاية بايدن.

وذكر سوليفان: "يسعى الرئيس إلى وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن، وسنستمر في تنفيذ هذه الاستراتيجية لدعمها ونضالها من أجل الحرية".

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن الحزمة التي تشمل صواريخ "ستينغر" وذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة "هيمارس" والألغام الأرضية المضادة للأفراد، كما ذكرت جينيفر هانسلر وهايلي بريتسكي من شبكة CNN.