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مسؤول روسي لـCNN: لولا قرار اتخذه ترامب لما كان الصاروخ أوريشنيك لدينا

العالم
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(CNN) -- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع فريد بليتجن من شبكة CNN، الأربعاء، إن موسكو ستلجأ إلى "وسائل عسكرية أقوى" في حربها مع أوكرانيا "إذا فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في إدراك أنه لا يمكن اختبارها إلى أجل غير مسمى".

وأضاف ريابكوف خلال مقابلة في موسكو: "المخاطر عالية وهي آخذة في الازدياد، وهذا أمر مقلق للغاية"، وتابع أن التوترات الجيوسياسية الحالية لم يسمع بها أحد حتى "في ذروة الحرب الباردة".

وذكر أنه "لا يوجد حل سحري" للصراع"، وزعم أن هناك "نقصا في الحس السليم وضبط النفس في الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، حيث يبدو أن الناس يقللون من تقدير عزمنا على الدفاع عن مصالحنا الأمنية الوطنية الأساسية".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، ووصفت الحزمة بأنها محاولة لوضع كييف "في أقوى موقف ممكن" مع تكثيف روسيا لهجماتها واستعداد بايدن لمغادرة منصبه في أقل من شهرين.

وأمام الإدارة أسابيع قليلة لإنفاق ما يقرب من 7 مليارات دولار، وهي جزء من حزمة أكبر أقرها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لمساعدة أوكرانيا في الحرب التي بدأت في فبراير/ شباط 2022

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وقال ريابكوف إنه "لا ينبغي الاستهانة بخطر التصعيد العسكري ويعتمد على القرارات في واشنطن"، مستشهدا بـ"عدم قدرة الحكومة الأمريكية الواضحة جدا على تقدير حقيقة أن موسكو لا يمكن الضغط عليها إلى أجل غير مسمى".

وأضاف: "ستأتي لحظة لن نرى فيها خيارا آخر سوى اللجوء إلى وسائل عسكرية أقوى"، مضيفا أن "التصعيد من غير المرجح أن يحدث على الفور لكن الاتجاه موجود".

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وفي إشارة إلى إدارة بايدن المنتهية ولايتها، قال ريابكوف إن روسيا "سترد على أي استفزاز، وستجد طريقة لتأكيد إرادتنا القوية".

وكانت روسيا هددت بضرب أوكرانيا مرة أخرى بالصاروخ الباليستي القادر على حمل رؤوس نووية "أوريشنيك" والذي استخدمته موسكو في هجومها الواسع النطاق على البنية التحتية للطاقة الحيوية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ريابكوف إن "أوريشنيك ليس صاروخا باليستيا استراتيجيا، إنه صاروخ متوسط ​​المدى تم اختباره في القتال".

وقال ريابكوف إن قرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 2019 بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية ضبط الأسلحة التي مضى عليها عقود بين الولايات المتحدة وروسيا، "مهد الطريق أمام موسكو لتطوير ترسانتها الباليستية الجديدة".

الفرصة "صفر" للتوصل إلى تسوية

وأضاف ريابكوف أنه لولا قرار ترامب، "لما كان أوريشنيك في أيدينا، وكنا مقيدين في قدرتنا على تطوير مثل هذه الأسلحة".

وذكر أن روسيا "لم تجر اتصالا مباشرا مع ترامب أو فريقه" فيما يتعلق بتصريحات الرئيس المنتخب السابقة بشأن إنهاء حرب أوكرانيا في يوم واحد.

 وقال ريابكوف" "سنكون هناك عندما يأتون بأفكار، ولكن ليس على حساب مصلحتنا الوطنية".

وفي معرض حديثه عن إمكانية إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، قال ريابكوف إن مواقف البلدين "غير متوافقة"، وأضاف: "فرص التوصل إلى تسوية في الوقت الحالي معدومة، في اللحظة التي يبدأ فيها الناس في كييف في فهم أنه لا توجد طريقة يمكن أن تسلكها روسيا بالطريقة التي اقترحوها، فقد تكون هناك فرص".

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