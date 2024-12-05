(CNN)—قتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كيير (UnitedHealthcare)، برايان تومسون بالرصاص في وسط مانهاتن في نيويورك، الأربعاء، فيما وصفته شرطة نيويورك بأنه "هجوم وقح ومستهدف".

وكان تومسون البالغ من العمر 50 عاما، قائداً منذ فترة طويلة في الشركات الأمريكية، وطالباً نموذجياً ونجماً رياضياً في المدرسة الثانوية، يعيش في مينيسوتا وكان يزور نيويورك لحضور مؤتمر المستثمرين السنوي لشركة UnitedHealthcare قبل مقتله.

تم تعيين تومسون رئيسًا تنفيذيًا لشركة UnitedHealthcare في عام 2021 وكان يعمل في الشركة منذ عام 2004، وقبل تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للشركة، عمل تومسون كرئيس تنفيذي لأعمال البرامج الحكومية للشركة، والتي تشمل أعمال الرعاية الطبية والتقاعد.

وشركة UnitedHealthcare هي جزء من "مجموعة بونايد هيلث" أكبر شركة تأمين في أمريكا.

تخرج تومسون من جامعة أيوا عام 1997 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع تخصص في المحاسبة، وتخرج كطالب متفوق، وفقًا لموقع "لينكد إن" الخاص به، وقد كان باحثًا جامعيًا، وباحثًا في ولاية أيوا، وباحثًا في هيئة التدريس.

وقبل ذلك تخرج تومسون من مدرسة، ساوث هاميلتون الثانوية، في جيويل، آيوا، في عام 1993، وكان هو الطالب المتفوق في فصله، حسبما قالت هيذر هولم، المشرفة على منطقة مدارس مجتمع ساوث هاميلتون، لشبكة CNN.