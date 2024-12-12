ما هو الميتافيرس وكيف يمكنك كمستخدم الاستفادة من هذا العالم الافتراضي؟

(CNN)-- تبرعت شركة "ميتا"، وهي الشرطة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، حسبما أكدت الشركة لشبكة CNN.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ مع ترامب على انفراد بمنتجع ترامب في مارالاغو، وتم الإبلاغ عن التبرع لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال.

ويسعى زوكربيرغ إلى القيام بدور أكثر نشاطا في الإدارة القادمة، وهو ما قد يشمل تشكيل سياسة التكنولوجيا، إنه انعكاس كبير عما كان عليه قبل ما يقرب من أربع سنوات عندما حظرت ميتا حساب ترامب من منصاتها بعد أحداث الكونغرس في 6 يناير 2021.