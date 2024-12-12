القوات الروسية على بعد 3 كيلومترات عن مدينة أوكرانية رئيسية

(CNN)-- أصبحت القوات الروسية الآن على بعد ثلاثة كيلومترات فقط (1.9 ميل) من ضواحي مدينة بوكروفسك الرئيسية في شرق أوكرانيا بعد أن أحرزت تقدمًا، الأربعاء، وفقًا لخدمة الخرائط الأوكرانية، في حين قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن الروس دمروا أو استولوا على مواقع أوكرانية بالقرب من المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني في تصريحات متلفزة: "هاجم العدو تحصيناتنا في قطاع بوكروفسك غرب قرية فيدرودزينيا جنوب نوفوترويتسكي، ونتيجة للقتال المطول، تم تدمير اثنين من مواقعنا وفقد واحد".

وأضاف أن القتال مستمر على مشارف قرية شيفشينكوف في منطقة خاركيف على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وأفاد مدونون عسكريون أوكرانيون أن القرية سقطت في أيدي الروس، وهو ادعاء لم يؤكده المسؤولون الأوكرانيون أو الروس.

وفي الوقت نفسه، حذرت هيئة تنظيم إمدادات الغاز الأوكرانية دونيتسكوبلغاز من أنه سيتم قطع إمدادات الغاز عن بوكروفسك اعتبارًا من الخميس بسبب "تدهور الوضع".

وقالت دونيتسكوبلغاز في بيان، الثلاثاء: "بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز والهجمات العدائية المستمرة، من المستحيل القضاء على عواقب الأعمال العدائية على نظام توزيع الغاز واستعادة إمدادات الغاز للعملاء".

ويذكر أنه ولعدة أشهر، ظلت بوكروفسك موقعًا لبعض من أعنف المعارك على الجبهة الشرقية بينما تحاول روسيا الاقتراب من المدينة، وتقع على بعد حوالي 11 ميلاً من منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وهي هدف استراتيجي لموسكو، إذ سبق وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدفه هو الاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا.