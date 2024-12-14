(CNN)-- صوت برلمان كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس، يون سوك يول، السبت، في توبيخ غير عادي جاء بعد أن انقلب حزبه الحاكم عليه بسبب رفضه الاستقالة إثر محاولته تطبيق الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من عقد من الزمن التي يواجه فيها زعيم كوري جنوبي إجراءات عزل في منصبه، مما يعني إيقاف يون عن ممارسة سلطاته حتى يتم الفصل في القرار نهائيًا من قبل المحكمة الدستورية في البلاد.

وبعد التصويت، أقر يون بأنه "سيتوقف مؤقتا في الوقت الحالي، ولكن الرحلة إلى المستقبل التي مررت بها مع الناس على مدى العامين الماضيين لا ينبغي أن تتوقف".

ويمثل هذا القرار الدراماتيكي تتويجا لمواجهة سياسية مذهلة بعد أن أعلن يون لفترة وجيزة الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وأرسل جنودا إلى البرلمان، حيث قاتل المشرّعون القوات لدخول المبنى والتصويت على المرسوم.