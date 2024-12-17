أمريكا تعلن تكبد قوات كوريا الشمالية خسائر خلال القتال مع روسيا

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن القوات الكورية الشمالية تكبدت خسائر بشرية في منطقة كورسك أثناء القتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر: " لدينا مؤشرات على أن الجنود الكوريين الشماليين الذين شاركوا في القتال في كورسك إلى جانب القوات الروسية تكبدوا خسائر بشرية، سواء قتلى أو جرحى".

ورفض رايدر تقديم تفاصيل محددة عن عدد الضحايا، لكنه قال إنهم تم دمجهم في قوات المشاة، وأضاف أنهم بدأوا القتال بنشاط إلى جانب روسيا منذ أكثر من أسبوع بقليل.

وذكر أن الوزارة لا تزال تقدر أن هناك ما يقرب من 12 ألف جندي كوري شمالي تم إرسالهم إلى روسيا.

وقال: "كما قلنا طوال الوقت، فإن هذه القوات أهداف عسكرية مشروعة للأوكرانيين نظرا لأنها منخرطة في عمليات قتالية".