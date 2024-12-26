نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

رويترز عن مصادر: نظام الدفاع الجوي الروسي هو الذي أسقط الطائرة الأذربيجانية

الطائرة الأذربيجانية.. خبير سلامة يشرح لـCNN عوامل أدت إلى خروج بعض الركاب سالمين من بين الحطام

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن هناك مؤشرات مبكرة على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما أسقط طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن المؤشرات تشير إلى أن قيام نظام روسي باستهدف الطائرة قبل تحطمها بالقرب من أكتاو في كازاخستان.

ولم يذكر المسؤول نوع النظام الذي ربما أسقط طائرة الركاب. وتمتلك روسيا عددا من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك أنظمة صواريخ أرض-جو المتقدمة "إس-300"، و"إس-400"، فضلا عن نظام بانتسير متوسط ​​المدى وغيرها.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة تقييما لتحطم طائرة الركاب، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل من أصل 67 كانوا على متنها.

وقال المسؤول الأمريكي إنه إذا ثبتت صحة المؤشرات الأولية في نهاية المطاف، فقد يكون الأمر مجرد خطأ في تحديد الهوية، حيث أطلقت وحدات روسية غير مدربة بشكل جيد النار بإهمال ضد الطائرات بدون طيار الأوكرانية.