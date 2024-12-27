وكالة تجسس تكشف تفاصيل عن جندي كوري شمالي قبضت علية أوكرانيا

(CNN)-- قالت وكالة التجسس الكورية الجنوبية، الجمعة، إن جنديًا كوريًا شماليًا جريحًا أُسر أثناء قتاله إلى جانب روسيا ضد القوات الأوكرانية، توفي متأثرًا بجراحه، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت وكالة التجسس في سيول، الجمعة، إنها تلقت معلومات عن عملية الاعتقال "من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء"، لكنها لم تحدد أي دولة بالاسم.

ولم تعترف موسكو أو بيونغ يانغ رسميًا بوجود قوات كورية شمالية في روسيا.

ويُعتقد أن الجندي هو أول كوري شمالي يتم أسره في أوكرانيا.

وتواصلت CNN مع جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية والسلطات الأوكرانية للتعليق.

ويعتقد أن القوات الكورية الشمالية تكبدت خسائر فادحة أثناء القتال من أجل موسكو في منطقة كورسك غرب روسيا، وفقا لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين بعد أن شنت أوكرانيا توغلاً خاطفاً في كورسك في أغسطس/ آب، مما أجبر روسيا على تحويل قواتها لمواجهة التهديد.

ومع ذلك، فإن تقديرات المخابرات الأمريكية والأوكرانية والكورية الجنوبية تقدر عدد الجنود الكوريين الشماليين في روسيا بما يتراوح بين 11000 إلى 12000، وقد شارك بعضهم بالفعل في عمليات قتالية إلى جانب عشرات الآلاف من القوات الروسية للمساعدة في استعادة أجزاء من كورسك.

وتقدر أوكرانيا أن أكثر من 3000 جندي كوري شمالي قتلوا أو جرحوا في كورسك، في حين قال مسؤول أمريكي كبير إن كوريا الشمالية شهدت "عدة مئات" من الضحايا - بين القتلى والجرحى - في المنطقة منذ أكتوبر.

وقال أحد المشرّعين الكوريين الجنوبيين إنه يعتقد أن حوالي 100 جندي كوري شمالي قتلوا وأصيب ما يقرب من 1000 آخرين منذ نشرهم في كورسك، نقلاً عن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية.

واتهم مسؤولون في كييف، روسيا بمحاولة التستر على تورط جنود كوريين شماليين في ساحة المعركة، إذ قال الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي إن روسيا تحاول إخفاء خسائر القوات الكورية الشمالية في ساحة المعركة، وتلجأ إلى تكتيكات متطرفة لإخفاء هوية الجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في القتال.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، برسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كتب فيها أن البلدين سيواصلان تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعاها في يونيو، والتي تتضمن اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الجيش الأوكراني إن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من ثلاثة جنود كوريين شماليين قتلوا في كورسك كانت وثائق هوية عسكرية مزورة تحمل أسماء وأماكن ميلاد روسية.