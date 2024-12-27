(CNN)-- صوت برلمان كوريا الجنوبية لصالح عزل رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان داك سو، الجمعة، بعد أقل من أسبوعين من تجريد البرلمان للرئيس يون سوك يول من سلطاته بسبب أمره بالأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا والذي أغرق البلاد في فوضى سياسية.

وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي طلب العزل، الخميس، بعد أن رفض هان ملء ثلاثة مقاعد شاغرة في المحكمة الدستورية، التي من المقرر أن تفصل في محاكمة يون.

ويأتي عزل هان في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسابيع من الاضطرابات السياسية وعدم اليقين بعد مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والذي استمر 6 ساعات فقط وأثار احتجاجات حاشدة.