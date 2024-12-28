ترامب يحث المحكمة العليا على وقف حظر تيك توك.. ويوضح السبب

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

مصيره بيد ترامب.. 4 سيناريوهات قد تنقذ تيك توك من الحظر في أمريكا

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(CNN)-- حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا على وقف الحظر المثير للجدل على تيك توك والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وقال ترامب لقضاة المحكمة، في مذكرة قانونية، الجمعة، إن هذه الخطوة ستسمح لإدارته "بمتابعة حل تفاوضي".

وفي واحدة من أهم القضايا المعلقة أمام المحكمة العليا، يجب على القضاة أن يدرسوا ما إذا كان حظر تيك توك الذي وافق عليه الكونغرس في إبريل/ نيسان ينتهك التعديل الأول من الدستور.

وتلقت المحكمة نحو 20 مذكرة، الجمعة، من مجموعات ومسؤولين بشأن هذه المسألة.

ولم يتخذ ترامب، في مذكرة خاصة به، أي موقف بشأن الأسئلة الخاصة بالتوافق مع التعديل الأول التي طرحتها القضية، لكنه حث المحكمة على تأجيل تاريخ سريان 19 يناير/ كانون الثاني حتى تتمكن إدارته من البحث عن طريقة لحل القضية دون حظر.

واقترح ترامب على المحكمة إيقاف تاريخ سريان الحظر "للسماح لإدارته القادمة بملاحقة قرار تفاوضي يمكن أن يمنع إغلاق تيك توك على مستوى البلاد، وبالتالي الحفاظ على حقوق التعديل الأول لعشرات الملايين من الأمريكيين، مع معالجة مخاوف الأمن القومي للحكومة أيضا".

وأرسل ترامب إشارات متضاربة في الماضي حول آرائه بشأن تيك توك، لكنه تعهد مؤخرًا "بإنقاذ" المنصة.

وسيتم تنصيب ترامب، الذي التقى بالرئيس التنفيذي لشركة تيك توك هذا الشهر، في 20 يناير، بعد يوم من سريان الحظر.