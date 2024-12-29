نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- لقي ما لا يقل عن 85 شخصًا حتفهم في حادث تحطم طائرة في جنوب غرب كوريا الجنوبية، حسبما قال مسؤول محلي في إدارة الإطفاء لشبكة CNN، في حين قال المقر الرئيسي لخدمات الإطفاء في مقاطعة غولا الجنوبية إن هذا العدد من المتوقع أن يرتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ والإسعاف.

وكانت طائرة تابعة لشركة جيجو إير تقل 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم عندما تحطمت عند هبوطها في المطار في مقاطعة موان، بعد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، الأحد، وأظهرت لقطات من حادث التحطم بثتها العديد من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، الطائرة وهي تنزلق على بطنها بسرعة عالية، ثم تنحرف عن حافة المدرج وتصطدم بجسر ترابي قبل أن تشتعل فيها النيران.

وأظهرت لقطات الفيديو، التي بثتها شبكات بما في ذلك YTN وJTBC وMBC، عدم ظهور معدات الهبوط الخلفية أو الأمامية مع تصاعد الدخان من الجزء الخلفي من الطائرة المنزلقة.

ويركز عمال الإنقاذ على الوصول إلى الأشخاص داخل الجزء الخلفي من الطائرة.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء، تحدث لشبكة CNN، إن الطائرة "دمرت بالكامل تقريباً" بسبب النيران، في حين أظهرت صور الحادث التي نشرتها وكالة يونهاب للأنباء، فقط الجزء الخلفي من الطائرة سليما، محاطا بالنيران.

وبحسب إدارة الإطفاء، فإن الحادث نجم عن خلل في جهاز الهبوط.