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تحليل لـCNN.. بوتين يواجه اختبارا جديدا بعد ربع قرن في السلطة: عودة ترامب

العالم
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تحليل لناثان هودج من شبكة CNN

(CNN)-- في31 ديسمبر/ كانون الأول 1999، لجأ الرئيس الروسي وقتها  بوريس يلتسين إلى موجات الأثير ليخبر مواطنيه بشكل مفاجئ أنه سيتنحى جانبا ليتولى رئيس وزرائه منصب الرئيس.

وقال يلتسين، معترفًا بالألم الذي لحق بالروس العاديين بسبب انهيار الاتحاد السوفييتي: "لماذا التشبث بالسلطة لمدة ستة أشهر أخرى عندما يكون للبلاد زعيم قوي يمكنه أن يكون رئيسًا لها، وهو الرجل الذي يعلق عليه كل الروس تقريبًا آمالهم في المستقبل؟، لماذا نقف في طريقه؟".

وكان ذلك الزعيم القوي مجهولاً سياسيًا: ضابط سابق في الاستخبارات السوفيتية يدعى فلاديمير بوتين. 

وفي ليلة رأس السنة الجديدة هذه، عندما يخاطب بوتين الروس، سيحتفل بمرور ربع قرن على توليه منصب الرجل الأول في روسيا، سواء كرئيس أو خلال فترة انتقالية لمدة 4 سنوات كرئيس وزراء قوي.

ومع نهاية 2024 ، يبدو أن قبضة بوتين على السلطة أصبحت أكثر أمنا من أي وقت مضى.

 ففي ساحة المعركة في أوكرانيا، أحرزت القوات الروسية تقدما في حرب استنزاف طاحنة، وتقدمت في منطقة دونباس.

 وفي الداخل، تم إقصاء المشهد السياسي في روسيا من المنافسة بعد وفاة زعيم المعارضة الأبرز في البلاد، أليكسي نافالني.

وبعد شهر من وفاة نافالني في سجن بعيد، يتجه زعيم الكرملين إلى إعادة انتخابه في سباق سمح له بالمطالبة بتفويض ساحق، بغض النظر عن اللعب النظيف.

وقد يتظاهر بوتين بالثقة، لكن حالة عدم اليقين الجديدة تلوح في الأفق، فقد خاض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حملته الانتخابية على وعد بإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.

 وفي حين أن خريطة الطريق التي وضعها لإنهاء الصراع عن طريق التفاوض بعيدة كل البعد عن الوضوح، فقد أوضح ترامب شيئا واحدا: إنه يريد أن يحدث ذلك بسرعة.

وقال ترامب في حدث أقيم مؤخرا في أريزونا: "إنها واحدة من الأشياء التي أريد القيام بها بسرعة، وقال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن، لذا، يتعين علينا الانتظار لكن يتعين علينا إنهاء هذه الحرب".

وليس من المستغرب أن سدادة الشمبانيا لم تنفتح في موسكو بعد إعادة انتخاب ترامب، فقد راهن بوتين بكل شيء على الحرب في أوكرانيا: وضع اقتصاد بلاده على قدم وساق؛ وعقد تحالفات أوثق مع كوريا الشمالية وإيران للحفاظ على تشغيل آلة الحرب؛ وهبط على قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، كل ذلك في ملاحقة الهدف الأقصى المتمثل في هدم قابلية أوكرانيا للبقاء كدولة.

من المؤكد أن ترامب وبوتين لديهما بعض القواسم المشتركة. 

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فقد أظهرت قمة هلسنكي 2018 بين الرجلين أن ترامب كان على استعداد لتمزيق المعايير الراسخة في إدارة السياسة الخارجية، تماما كما يفعل بوتين، وإعجاب ترامب المعلن بشخصية بوتين القوية، جعل المراقبين الأمريكيين قلقين بشأن الميول الاستبدادية في الداخل ولكن النهج المتقلب الذي يتبناه ترامب في السياسة الخارجية يعني أن الكرملين قد يحتاج إلى الاستعداد لمفاوضات غير متوقعة.

وشبه المبعوث الخاص الجديد لترامب إلى روسيا وأوكرانيا، الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، الحرب بـ "معركة قفص" بين البلدين يمكن لترامب أن يحكم فيها.

وقال على قناة فوكس بيزنس: "لديك مقاتلان وكلاهما يريد الاستسلام، وتحتاج إلى حكم لفصلهما نوعًا ما. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يمكنه فعل ذلك، وأعتقد أنه في الواقع لديه كلا الجانبين على استعداد للالتقاء في نهاية المطاف والتحدث".

كيف سيعمل هذا القياس في الممارسة العملية؟ هذا سؤال مفتوح.

 ففي الأسابيع الأخيرة، غير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه، معترفًا بأن أوكرانيا لا تملك القوة لاستعادة كل الأراضي التي فقدتها لروسيا.

 وفي جلسة حوارية في نهاية العام، أشار بوتين أيضًا إلى استعداده للتفاوض، قائلا: "السياسة هي فن التسوية، لقد قلنا دائما إننا مستعدون للمفاوضات والتسويات".

ولكن بعيدا عن العبارات المبتذلة، لم يقدم بوتين سوى القليل من التفاصيل - وقضى معظم الجلسة في إشارة إلى موقف القوة، سواء بالنسبة للروس العاديين أو لإدارة ترامب القادمة.

وعلى سبيل المثال، رد زعيم الكرملين على سؤال من كير سيمونز من شبكة NBC، الذي سأل عما إذا كانت الانتكاسات المحرجة في السياسة الخارجية مثل سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي لجأ مؤخرا إلى روسيا، تعني أنه سيتفاوض من موقف ضعف.

وكانت إجابة بوتين: "لقد أتينا إلى سوريا قبل 10 سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي هناك، مثل ذلك الذي رأيناه في بعض البلدان الأخرى، على سبيل المثال، أفغانستان. لقد حققنا هذا الهدف، إلى حد كبير".

ولا تزال روسيا تتمتع ببعض النفوذ الدبلوماسي في الشرق الأوسط على الرغم من انهيار نظام الأسد.

وقالت هانا نوت، مديرة برنامج أوراسيا في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، وهي منظمة أمريكية غير ربحية، إن روسيا لا تزال لديها "أوراق مساومة" بشأن سوريا، بما في ذلك وضع موسكو كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابعت: "استخدام روسيا لحق النقض أو عدم استخدامه – أمر مهم بالنسبة لهيئة تحرير الشام (الحاكم الفعلي لسوريا) عندما يتعلق الأمر بجميع أنواع العمليات المتعلقة بشرعية حكومة سورية جديدة، وأي نوع من العمليات التي تتعلق الآن بالانتقال السياسي في فترة ما بعد الأسد، إذا شاركت الأمم المتحدة، أعتقد أنك لن ترغب في أن يكون الروس على الجانب الخطأ من هذا".

فيما يتعلق بالاقتصاد، يلتزم بوتين أيضًا بالنقاط الإيجابية، حتى مع شعور الروس العاديين بالألم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الروبل لكن الدعاية لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك.

 في تحليل حديث، لاحظت ألكسندرا بروكوبينكو، زميلة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا، وهو مركز أبحاث مقره برلين، أن اقتصاد روسيا المفرط في التحفيز في زمن الحرب ربما يقترب من نقطة الأزمة.

وكتبت: "كل شهر يمر يزيد من الضغوط، والكرملين يقترب من نقطة تحول حيث من المحتم أن يتحول العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب، ويطلب من الروس بشكل متزايد قبول التفاوت المتزايد وانخفاض جودة الحياة في مقابل الاستقرار قصير الأمد والفخر الرمزي بفكرة الأمة الحصينة ولكن حتى هذه التسوية أصبحت أقل استدامة".

والآن يتعين على بوتين الذي وصل إلى السلطة قبل 25 عامًا على وعد بالحكم القوي بعد عقد من الصدمات الجماعية خلال عهد يلتسين، مواجهة ترامب في وقت جديد من المتاعب.

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