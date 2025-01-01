بايدن وترامب يعلقان على هجوم الدهس في نيو أورليانز

(CNN) -- علق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، على الهجوم الذي شهدته مدينة نيو أورليانز في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث صدم سائق شاحنة صغيرة حشدا من الناس، وأطلق النار على ضباط الشرطة.

وقال بايدن، في بيان، إنه "ممتن للاستجابة الشجاعة والسريعة من جانب سلطات إنفاذ القانون في منع وقوع المزيد من الوفيات والإصابات"، وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتولى زمام المبادرة في التحقيق في الحادثة باعتبارها "عملا إرهابيا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "تلقيت إحاطات مستمرة منذ وقت مبكر من هذا الصباح من قبل قيادة سلطات إنفاذ القانون وفريق الأمن الداخلي الخاص بي، بما في ذلك وزيرة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائبة المدعي العام ليزا موناكو، ومستشارة الأمن الداخلي في البيت الأبيض ليز شيروود راندال، وعمدة بلدية نيو أورليانز لاتويا كانتريل بشأن الحادثة المروعة التي وقعت هناك بين عشية وضحاها".

وذكر: "وجهت فريقي لضمان توفر كل الموارد بينما تعمل سلطات إنفاذ القانون للوصول إلى حقيقة ما حدث في أسرع وقت ممكن وضمان عدم وجود أي تهديد من أي نوع."

وقال: "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا يحاولون ببساطة الاحتفال بالعيد"، وأضاف: "لا يوجد مبرر للعنف من أي نوع، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا".

وأفادت شبكة CNN بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30، بينما يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أي شركاء محتملين للمشتبه به ربما يكونون متورطين في الهجوم.

ومن جانبه، قال ترامب، عبر منصته "تروث سوشال": "قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك الضباط الشجعان في إدارة شرطة نيو أورليانز".

وأضاف: "ستدعم إدارتي مدينة نيو أورليانز بالكامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير".

وعلق ترامب على معدل الجريمة في الولايات المتحدة، وكتب: "عندما قلت إن المجرمين القادمين أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في بلدنا، دحض الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة هذا التصريح باستمرار، لكن تبين أنه صحيح. معدل الجريمة في بلدنا عند مستوى لم يشهده أحد من قبل".

وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي ربع السنوية الصادرة في 2024، شهدت نيو أورلينز انخفاضًا في الجرائم العنيفة.

ولاحقا، رفض بايدن التعليق على ما ذكره ترامب وتقارير إعلامية بأن السائق عبر الحدود بين الولايات المتحدة، قائلاً للصحفيين: "لن أعلق على أي تفاصيل على الإطلاق، لقد اتصلت بكل وكالة في الحكومة الفيدرالية وكذلك الولاية، وهم جميعًا ينسقون للحصول على الحقائق المجردة".

وتجنب أيضًا التعليق على أي تفاصيل أخرى حول هوية المشتبه به، قائلا: "لن أقول أي شيء حتى أحصل على جميع الحقائق أمامي".

وأبلغ مصدران مطلعان على الأمر شبكة CNN أن المشتبه به، الذي توفي في مكان الحادثة كان مواطنا أمريكيا، فيما لم يصدر المسؤولون معلومات إضافية عنه.