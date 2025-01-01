(CNN)-- سألت الإعلامية ميشيل برايس، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أمام الكاميرا، عمّا إذا كان يخطط للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان رد ترامب صادما ومحيرا.

وأجاب ترامب على السؤال قائلا: "حسنًا، لا أعرف، هناك اجتماع تقليدي، قد يقول بعض الناس أننا سنعقد اجتماعًا تقليديًا"، كان ذلك بالفعل، كما تعلمون، التقينا منذ أسبوع ونصف. لكن إذا كان الأمر مناسبًا، أود أن أفعل ذلك، كما تعلمون، أود أن أفعل ذلك".

وتواصل الإعلاميون مع فريق ترامب الانتقالي لمتابعة تلك التعليقات، وقالوا، بحسب مصدر مطلع، إن ترامب كان يشير إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في هذا الرد.

ويذكر أن ترامب التقى بزيلينسكي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، باريس، في وقت سابق من ديسمبر.