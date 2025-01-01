(CNN)— تأمل عائلة مدرس أمريكي يقضي عقوبة السجن لمدة 14 عامًا في معسكر للأشغال الشاقة في روسيا، في إطلاق سراحه بعد أن صنفته الحكومة الأمريكية مؤخرًا على أنه "محتجز ظلما"، بعد نداء دام سنوات من أجل بذل المزيد من الجهود لضمان عودته.

وعمل مارك فوغل (61 عاما) لمدة عشر سنوات تقريبا مدرسا للتاريخ في المدرسة الأنجلو أمريكية في موسكو، حيث كان من بين طلابه أبناء دبلوماسيين أمريكيين.

وقبض عليه في أغسطس 2021 في أحد مطارات موسكو أثناء عودته للعام الدراسي، بعد العثور عليه يحمل مادة الحشيش، وكان قد سافر إلى البلاد ومعه حوالي 17 غرامًا من الحشيش، والتي قالت عائلته ومحاميه إن الطبيب أوصى بها لعلاج "آلام شديدة في العمود الفقري".

وفي يونيو/ حزيران 2022، أُدين في محكمة خارج موسكو بارتكاب "تهريب مخدرات على نطاق واسع"، وهي نفس المحكمة التي جرت فيها محاكمة لاعبة WNBA بريتني غرينر وحكم عليها بالسجن لمدة 14 عامًا في محكمة روسية، قبل إطلاق سراحها بصفقة تبادل سجناء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنها صنفت فوغل على أنه محتجز ظلما، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، وهو تصنيف يسمح للحكومة ببذل جهود دبلوماسية نشطة لضمان إطلاق سراحه.

وتواصلت CNN مع وزارة الخارجية.