متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك في آخر يوم تداول لهذا العام في 31 ديسمبر 2024 في مدينة نيويورك

(CNN)-- اختتمت الأسواق الأمريكية عام 2024 بنجاح كبير من خلال تسجيل إنجاز نادر جدًا لدرجة أنه لم يحدث إلا بضع مرات فقط بالتاريخ، فرغم إغلاق الأسهم الأمريكية على انخفاض، الثلاثاء، في شهر ديسمبر المخيب للآمال والذي شهد انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 2000 نقطة، أو حوالي 5٪، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5٪، إلا أن هذا كان عامًا ممتازًا بالنسبة للأسهم.

وارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 23% هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 24% في عام 2023. وتعد المكاسب المتتالية التي تزيد عن 20% أفضل أداء للمؤشر القياسي منذ عامي 1997 و1998، وفقًا لبيانات من FactSet.

إنه حدث استثنائي بالنسبة للنسخة الحديثة من المؤشر. (حقق هذا النوع من الأداء ثلاث مرات أخرى، في عامي 1927 و1928، و1935 و1936، وفي عامي 1954 و1955، وفقًا لتحليل أجراه بنك أوف أمريكا).

وهذا يعني أن مدخرات التقاعد الخاصة بك إذا كنت أمريكيا قد تبدو أكثر اعتدالًا من المعتاد. غالبًا ما يتم استثمار خطط التقاعد في مؤشرات مثل S&P 500. لذلك، عندما تتمتع الأسهم بسنة متميزة، سيستفيد رصيد حسابك.