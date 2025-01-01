(CNN) -- أفاد مصدران من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، لشبكة CNN، بأن المشتبه به في الهجوم المميت الذي شهدته مدينة نيو أورليانز، الأربعاء، كان يحمل علم تنظيم "داعش" وقت ارتكاب الهجوم.

وصدم سائق شاحنة صغيرة حشدا من الناس، وأطلق النار على ضباط الشرطة، في ليلة رأس السنة.

وقال مصدر إنه تم العثور على العديد من الأجهزة المتفجرة المشتبه بها في صندوق ثلج في الشاحنة الصغيرة المستخدمة في الهجوم.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، الذي يقود التحقيق، أعلن أنه يتعامل مع الحادثة باعتبارها "عملا إرهابيا".

ويبحث المحققون عن أي شركاء محتملين للمشتبه به بالإضافة إلى وجهات نظر المشتبه به السياسية أو الدينية وما إذا كان الشخص مرتبطا بمنظمة إرهابية معروفة.

وقال مالك الشاحنة المستخدمة في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، لـCNN، في رسالة نصية إن الشاحنة كانت مدرجة على موقع Turo الذي يستخدمه الملاك لتأجير سياراتهم الخاصة.

وكذلك ذكر مسؤولان في سلطات إنفاذ القانون، لـCNN، أن الشاحنة لم تكن مملوكة للمشتبه به، وأضاف مصدر أنها كانت مستأجرة.

وأبلغ مصدران مطلعان على الأمر CNN أن المشتبه به، الذي توفي في مكان الحادثة كان مواطنا أمريكيا، فيما لم يصدر المسؤولون معلومات إضافية عنه.

