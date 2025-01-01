أوكرانيا توقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا

(CNN)-- أعلنت أوكرانيا أنها أوقفت نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، الأربعاء، بعد انتهاء اتفاق العبور الذي كانت مدته خمس سنوات.

وكان إغلاق أحد أقدم خطوط نقل الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي متوقعا، ويأتي مع دخول حرب موسكو في أوكرانيا عامها الرابع قريبا، وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها أنهت الاتفاق "لمصلحة الأمن القومي"، قائلة: "لقد أوقفنا عبور الغاز الروسي وهذا حدث تاريخي"، مضيفة أن البنية التحتية لنقل الغاز لديها تم إعدادها مسبقًا قبل انتهاء الصلاحية.

ومنذ أن بدأ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع إمداداته من الطاقة وتقليل اعتماده على روسيا، وانخفضت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل كبير، حيث انخفضت من أكثر من 40% في عام 2021 إلى حوالي 8% في عام 2023، وفقًا للمجلس الأوروبي.

وبعد إغلاق الطريق عبر أوكرانيا، لن يكون أمام روسيا سوى طريقة وحيدة أخرى لتوصيل الغاز عبر خط أنابيب إلى أوروبا، وذلك عبر خط أنابيب تورك ستريم الذي يمر عبر تركيا إلى بلغاريا.