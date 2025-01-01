أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت سلطات مدينة نيو أورليانز الأمريكية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين على الأقل إثر دهس مركبة لحشد كبير من الناس، فيما وصفت عمدة المدينة الحادث بـ"هجوم إرهابي".

وقالت وكالة الطوارئ بالمدينة، في بيان: "تعمل الدائرة الثامنة حاليًا على التعامل مع حادثة إصابة جماعية تتضمن مركبة اصطدمت بحشد كبير في شارعي كانال وبوربون. هناك 30 مصابًا تم نقلهم بواسطة خدمات الطوارئ الطبية في نيو أورليانز و10 قتلى"، مضيفة: "يستجيب شركاء السلامة العامة في مكان الحادث. سيتم نشر التحديثات فور استلامها".

من جانبها، أصدرت عمدة مدينة نيو أورليانز لاتويا كانتريل معلومات أولية عن الحادث الذي وقع في وقت مبكر من رأس السنة الجديدة.

وقالت كانتريل: "نعلم أن مدينة نيو أورليانز تأثرت بهجوم إرهابي"، مشيرة إلى أن "الحادث لا يزال قيد التحقيق".