وول ستريت تكشف توقعات أداء الأسهم الأمريكية بـ2025؟

(CNN)-- حققت أسواق الأسهم الأمريكية نجاحًا كبيرًا في عامي 2023 و2024. فهل سيكون عام 2025 بمثابة الضربة الثالثة للنجاح على التوالي؟

بعد عامين من المكاسب الكبيرة، تتوقع وول ستريت أن تستمر الأوقات الجيدة للأسواق هذا العام - ولكن ليس على النطاق الهائل الذي شهده المستثمرون في الآونة الأخيرة، إذ تُظهر توقعات وول ستريت التي اطلعت عليها CNN أن معظم الاستراتيجيين يتوقعون نموًا بنسبة مضاعفة لمؤشر S&P 500 في عام 2025، رغم أنه أكثر اعتدالًا مما كان عليه في عام 2024. ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 14.8٪ في عام 2025، وفقًا لـ FactSet.

وارتفعت الأسهم الأمريكية العام الماضي بفضل النمو الاقتصادي القوي وتباطؤ التضخم وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والحماس لفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات مما عزز تفاؤل المستثمرين، وكانت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي نجوم عام 2024، ومن المتوقع إلى حد كبير أن تقود النمو مرة أخرى في عام 2025.

ومع ذلك، يحذر محللو وول ستريت من جوانب سلبية محتملة في عام 2025، إذ أن عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، واحتمال عودة التضخم والتوترات الجيوسياسية التي تلوح في الأفق، من بين القضايا التي يمكن أن تضر بنمو سوق الأسهم، وفقًا لبنك أوف أمريكا.

وبطبيعة الحال، فإن التنبؤ هو لعبة مخصصة فقط للأشخاص ذوي المعدة الحديدية، وغالباً ما تخطئ التنبؤات هدفها، ففي عام 2024، رفع العديد من المحللين توقعاتهم لأسعار مؤشر S&P 500 خلال العام، حيث ارتفع المؤشر أعلى من المتوقع.