قُبض عليه متلبسًا.. السلطات تعتقل مشتبهًا به بتهمة الحرق العمد في لوس أنجلوس

(CNN)-- في حين دمرت سيارات في ماليبو بالكامل أو تم تغطيتها بالرماد، نجت سيارة فولكس فاجن ذات اللون الأزرق الزاهي بأعجوبة من حرائق الغابات في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا.

وبرزت السيارة وسط بحر من الدمار حيث تعرضت لأضرار طفيفة، بما في ذلك احتراق المصابيح الأمامية والطلاء. وقالت مالكة الشاحنة، ميغان كريستل وينروب، إن ما حدث غير مستغرب لأنها وأصدقاؤها يشيرون إليها دائمًا باسم "الحافلة السحرية".

وقالت ميغان كريستل وينروب في مقابلة مع الزميلة إرين بورنيت بـCNN: "لا أستطيع أن أصدق أن... حافلتي هي الشيء الوحيد الذي بقي على قيد الحياة في الشارع.. لا أستطيع الكلام عندما أرى جميع المنازل محترقة، ولا أستطيع أن أصدق أن حافلة أزول - وهذا ما سميناها به نجت".

وعندما علمت فاينروب أن عليها إخلاء المنطقة، غادرت على الفور مع كلبها واعتقدت أن الشاحنة "هلكت"، على حد قولها، وبعد أن اكتشفت أن الشاحنة لا تزال سليمة، هتفت فاينروب وأصدقاؤها: "رائع، إنه سحر".