تكهن جديد عن سبب حرائق لوس أنجلوس في باليسايدس.. ومسؤول يرد

حوادث متعمدة ومقاطع بالذكاء الاصطناعي.. نظرة على نظريات المؤامرة حول حرائق الغابات في كاليفورنيا

(CNN)-- قال مساعد رئيس إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، جو إيفريت، في تصريحات، الخميس، إن رجال الإطفاء الذين عملوا على إخماد حريق ليلة رأس السنة الجديدة في حي باسيفيك باليساديس، تأكدوا من أن الحريق "قد أخمد واختفى".

Credit: Apu Gomes/Getty Images)

وتساءل البعض عما إذا كانت الرياح قد أعادت إشعال الحطام المشتعل الذي خلفته الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة لإشعال حريق باليساديس، كما ذكرت صحيفتا سان فرانسيسكو كرونيكل وواشنطن بوست.

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وأكد إيفريت بالقول إنه "إذا تم تحديد أنه هو السبب (بالحرائق)، فسيكون ذلك بمثابة ظاهرة".

Credit: Apu Gomes/Getty Images)

وبينما لم يكن إيفريت حاضرا في حادث إخماد نار الألعاب النارية، قال إنه تحدث بشكل مكثف مع قائد الموقع، وأضاف أن رجال الإطفاء الذين وجدوا في مكان الحادث كانوا "مؤهلين تأهيلا عاليا وموثوقين"، وواصلوا دورية حول الموقع لمدة 36 ساعة.

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ويذكر أن مسؤولون في إدارة الغابات والحماية من الحرائق في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، قالوا، الخميس، إن حريق منطقة باليسايدس تم احتواءه الآن بنسبة 27٪ مع عدم وجود نمو إضافي خلال الـ 72 ساعة الماضية.