الولايات المتحدة: لا نعرف ما سيفعله بوتين تجاه أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن بلاده تنتظر ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوثيقة التي تم تسليمها لروسيا، والتي تتضمن ردودا على مطالب موسكو الأمنية، وكرر بلينكن ما قاله مسؤولين أمريكيين آخرين بأن رد فعل بوتين هو المهم.

وأضاف بلينكن، في مقابلة مع إذاعة "أوروبا الحرة": "سمعت ردودا متنوعة من أشخاص في روسيا على وثيقتنا، وكذلك الوثيقة التي سلمها حلف الناتو.. لكن الرد المهم هو رد الرئيس الروسي"، وتابع: "وفقا للروس، فإن هذه الوثائق على مكتبه ونتطلع إلى معرفة رده".

وقال: "أنا متأكد من أن رد بوتين سيتم نقله من خلال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وآخرين في الأيام المقبلة".

وكانت ردود الفعل في موسكو متشائمة حتى الآن بشأن ردود الولايات المتحدة و"الناتو" بشأن المطالب الرئيسية لروسيا، وأقر وزير الخارجية الروسي، الخميس، بأن ردود أمريكا وحلف شمال الأطلسي يمكن أن تؤدي إلى "مناقشات جادة، ولكن فقط بشأن قضايا ثانوية".

وذكر بلينكن أن بلاده لا تعرف ما الذي ينوي بوتين فعله في نهاية المطاف، وقال: "أنا أصر على أن الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يخبرك عما سيفعله الكرملين في النهاية هو بوتين".

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص آخر يعرف لأن ما فعله بوتين في الماضي وما أعتقد أنها الطريقة التي يتعامل بها مع الأمور هي خلق أكبر عدد ممكن من الخيارات".

وتابع: "روسيا لديها القدرة على تشكيل بسرعة كبيرة عدد هائل من القوات يمكن أن تشارك في عدوان تقليدي واسع النطاق ضد أوكرانيا من الجنوب، من الشرق، من الشمال، حتى من الغرب، كما أن لديها العديد من الوسائل الأخرى لتعزيز مصالحها في أوكرانيا، بما في ذلك شن هجمات إلكترونية، والتحريض على الانقلابات وعمليات تمويه لخلق استفزازات كمبرر لتنفيذ ما تخطط القيام به ".

وقال: "لذلك نحن حقا لا نعرف ما الذي ستفعله روسيا، ولكن كل ما يمكننا فعله هو أن نبني أفعالنا على الحقائق كما نراها، وكذلك على التاريخ ".